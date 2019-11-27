Раскрыты поставлявшие в Россию порох контрабандисты

Спецслужбы пресекли деятельность продававших в Россию из-за рубежа порох контрабандистов, в рамках операции проводились обыски в 12 регионах страны, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность преступной группы, причастной к контрабанде пороха в РФ из-за рубежа. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в городах Красноярске, Москве и Новосибирске задержаны организаторы нелегального бизнеса», – сообщили в ЦОС, передает РИА «Новости».

В ходе обысков были изъяты 82 килограмма пороха, 14 единиц огнестрельного оружия (охотничьи ружья и карабины без документов, переделанные в боевые аналоги, травматические револьверы и сигнальные пистолеты) и более 9 тыс. патронов разного калибра.

Силовики пресекли деятельность трех подпольных мастерских по модернизации гражданского оружия и изготовлению патронов.

В марте спецслужбы задержали группу подпольных производителей оружия, которые действовали на территории 14 регионов России.