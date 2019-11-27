Член ОП выиграл суд о защите чести и достоинства у Гудкова

Суд удовлетворил иск юриста и члена Общественной палаты России Ильи Ремесло к лидеру Партии перемен Дмитрию Гудкову о защите чести и достоинства по делу о «мертвых душах».

Судья обязал Дмитрия Гудкова опубликовать опровержение своих заявлений, а также выплатить компенсацию в размере 50 тыс. рублей, пишет Ruposters.

«Если Дмитрий не захочет публиковать опровержение – это будет его большой ошибкой, за которую он будет наказан строго по закону», – написал юрист в Twitter, добавив, что после вступления решения в силу планирует подать ходатайство о взыскании судебных расходов.

Напомним, 12 июля Ремесло сообщил о наличии в подписных листах кандидатов, выдвинувшихся в Мосгордуму, «мертвых душ» – подписей умерших избирателей. За это на него с критикой обрушились представители незарегистрированных кандидатов, которые заявили, что обнаружение «мертвых душ» – результат целенаправленной информационной атаки на оппозицию, а Гудков обвинил Ремесло в клевете.

Ремесло опроверг претензии оппозиционеров и подал в суд иск о защите чести и достоинства, потребовав признать заявления Гудкова недостоверными.

Напомним, что Мосгоризбирком, ЦИК и суды внимательно рассматривали жалобы кандидатов на отказ в регистрации их на выборах в Мосгордуму. Члены избирательных комиссий выявляли у так называемых независимых кандидатов многочисленные «мертвые души» в подписных листах. В частности, такие подписные листы сдали Иван Культнев, Юлия Серебрянская, Константин Лисица. Так, Иван Культнев стал «рекордсменом» по количеству «мертвых душ» – у него в подписных листах нашли 70 умерших человек.

В ЦИК подчеркивали, что некоторые кандидаты использовали избирательную кампанию в Мосгордуму для создания проблемы в обществе, а также решали собственные имиджевые и медийные задачи. Те, кто реально собирался выдвинуться кандидатом в Мосгордуму, добились этого через суд, выполнив все требования закона для кандидатов. В частности, этого добился выдвиженец «Яблока» Сергей Митрохин, которого зарегистрировали по суду.

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