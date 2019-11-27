В Госдуме прокомментировали новые правила стоянки транспорта в Москве

На все дворы должностных лиц не хватит, это больше похоже на профилактическую работу и вряд ли процесс штрафования пройдет должным образом, заявил газете ВЗГЛЯД зампред думского комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», комментируя вводимый в Москве запрет оставлять машины на красно-белой разметке.

«Я сомневаюсь в том, что мероприятие пройдет с должным эффектом. Дворов десятки тысяч, а должностных лиц, которые могут проверять занятость этих площадей, единицы, поэтому это больше похоже на некую профилактику, пиар-акцию и так далее. Это информационный повод, чтобы люди задумались», – заявил Лысаков.

Эксперт подчеркнул, что места для оперативных машин в любом случае занимать не стоит, но на внутридворовых территориях сейчас есть и более серьезные проблемы.

«У нас есть более серьезные проблемы – такие как превышение скоростного режима на внутридворовых территориях, которые никто не контролирует. Сотрудники ГАИ, естественно, не будут бороздить внутридворовые территории, участковые тоже этим неохотно занимаются. Зафиксировать, остановить гонщика практически невозможно. А вот это более серьезная проблема, которая угрожает жизни и здоровью жителей на местных территориях», – заявил Лысаков.

Ранее сообщалось о вводимых со следующей недели штрафах за стоянку на красно-белой разметке, предназначенной для автомобилей экстренных служб.

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