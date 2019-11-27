Песков ответил на вопрос о планах Путина участвовать в годовщине освобождения Освенцима

В графике президента Владимира Путина пока нет планов посещения торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В графике президента Владимира Путина пока нет планов посещения торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, таких планов нет. Вы знаете, это очень знаменательная дата, и Путин там был, и мы всегда вспоминаем об этой дате, вспоминаем, в том числе, о роли Красной армии, но такого мероприятия сейчас в графике не числится у Путина», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

В августе сообщалось, что в январе 2020 года Польша ожидает визита делегации высокого ранга из России на памятные мероприятия к годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Песков также сообщил, что Путин пока не планирует участвовать в следующем экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.

В среду Путин планирует встретиться в Санкт-Петербурге с председателем Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом.

Путин участвовал в Давосском форуме в 2009 году, когда занимал пост премьер-министра России. В 2020 году форум пройдет с 21 по 24 января.