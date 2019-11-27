Нацбанк Украины обвинил Коломойского в давлении

Национальный банк Украины (НБУ) обвинил экс-совладельца национализированного «Приватбанка», олигарха Игоря Коломойского в давлении с целью дискредитации регулятора, а также проводимых реформ в банковском секторе Украины.

В заявлении правления НБУ говорится, что давление на регулятор «осуществляет олигарх и экс-владелец «Приватбанка» Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 млрд долларов, выведенных из «Приватбанка» до национализации», передает ТАСС.

В течение нескольких недель у здания НБУ проходят митинги с требованием увольнения руководства регулятора, а также установления «справедливого курса» национальной валюты.

Участниками акций являются сотрудники металлургических и ферросплавных предприятий, принадлежащих, по данным СМИ, Коломойскому.

Регулятор называет эти митинги проплаченными, а критические статьи в СМИ – клеветническими.

«Цель атаки – создать управляемый информационный хаос, чтобы дискредитировать НБУ и реформу по очищению банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ», – сказано в заявлении.

Там указали также, что ситуация направлена на уклонение от ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из «Приватбанка» средства, а также препятствовать сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом и другими международными структурами.

Кроме того, НБУ обвинил в «атаке» на себя депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александра Дубинского. Подчеркивается, что депутат является фигурантом антикоррупционных расследований и «рупором Коломойского».

Напомним, Игорь Коломойский считается одним из самых богатых людей на Украине. Он вернулся в страну из Израиля сразу после победы нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского на выборах. До этого он был вынужден скрываться за границей, так как на родине ему грозил ряд уголовных дел.

В интервью The New York Times магнат заявлял о важности восстановления отношений России и Украины и прекращения конфликта в Донбассе. Также он обвинил США в использовании Киева для ослабления Москвы.

Вашингтон, по версии Коломойского, использует Украину в геополитической борьбе с Россией, но Москва «в любом случае» сильнее Запада, и с ней следует восстанавливать отношения.

Коломойский также заявил, что «травма войны» у украинцев пройдет, и через несколько лет «кровь будет забыта».

В комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Олег Соскин объяснил совместную игру Коломойского и Зеленского.

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