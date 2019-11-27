Ученик приморской школы раздал детям шарики ртути

В Приморье семиклассник принес в школу ртуть в банке и раздавал ее другим школьникам, сообщают СМИ.

Из соображений безопасности учащихся школы отправили домой, пишет портал PrimaMedia.

Директор учреждения Наталья Бондаренко пояснила, что учебный процесс приостановлен до полного проведения комплекса демеркуризационных мероприятий.

«Школу охраняет наряд полиции. Сотрудники полиции выясняют природу происхождения бутылки с ртутью. Ориентировочно в понедельник занятия в школе будут возобновлены», – добавила руководитель школы.

Главврач местной больницы Иван Белевич сообщил, что в первый день после происшествия в больницу обратился один из учащихся, его госпитализировали. Осмотр и лабораторные исследования исключили отравление парами ртути.

«Несмотря на то, что признаков отравления парами ртути у пациента не было, он был принят в стационар и находится под наблюдением специалистов. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо», – сказал Белевич.

Он добавил, что всех учеников школы дополнительно осмотрят педиатры и терапевты.

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