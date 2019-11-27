Минск запланировал цену на российский газ в 2020 году на уровне 2019 года

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27 ноября, среда | Последнее обновление — 11:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Пострадавшая в Доминикане россиянка рассказала подробности ДТП
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Украина угрожает воровством газа
«Единая Россия» отрывается от оппозиции
Почему жертвы наводнения в Тулуне живут в бесчеловечных условиях
Организатор самой циничной авиакатастрофы в истории боялся только США
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Спасибо, ВАДА, мы займемся массовым спортом
Сергей Мардан, публицист
У нас есть целых четыре года для того, чтобы спокойно и вдумчиво рассмотреть вопрос, зачем нам нужен спорт и сколько – а главное, зачем – мы готовы на него тратить. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Интеллектуальная свобода не равна истерике
Андрей Быстрицкий, Профессор, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
Cвобода слова – общегражданское право. И оно в равной мере принадлежит и профессорам, и водителям такси, и врачам, и летчикам, и писателям, и полицейским. Поэтому поразительно, что кое-кого удивила негативная реакция довольно значительного числа граждан России на посты Гусейнова. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Как Россия может похоронить карьеру Бориса Джонсона
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
История показала, что созданный образ запросто может использоваться против создателей. Так было в Китае с антияпонской истерией, так будет на Украине с русофобией, и так происходит в Великобритании – с той же русофобией. Подробности...
Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасателиПодробности...
Tesla представила футуристический пикап Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 годаПодробности...
В Москве запустили МЦД
В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицыПодробности...
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