Минск запланировал цену на российский газ в 2020 году на уровне 2019 года

В проект бюджета Белоруссии на будущий год заложена цена на российский газ на уровне 2019 года, сообщил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

«Расчет макропрогноза (исходя из которого верстался проект бюджета на 2020 год) мы формировали на основе базового сценария экономического развития… Цена газа заложена на уровне текущего года», – сказал Ермолович, передает РИА «Новости».

В 2019 году цена на газ для Белоруссии составила 127 долларов за 1 тыс. кубических метров.

В то же время в ноябре сообщалось, что Минск рассчитывает, что в 2020 году цена на поставляемый в республику российский природный газ будет снижена.

Перед этим в Минске заявляли, что считают возможным снижение объемов закупки российского газа в связи с запуском Белорусской АЭС.