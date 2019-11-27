СК начал проверку сообщений о подростковой банде в Новосибирске

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Новосибирской области начало проверку после появления в соцсетях виде с избиением школьников «бандой подростков».

В сообщении на сайте СУ СК указывается, что началась уголовно-процессуальная проверка «по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска».

В Telegram-канале RT сообщается, что подростки избивают других детей и вымогают у них деньги. Это происходит якобы в течение почти одного года.

На распространенном в Сети видео подростки бьют сверстников ногами по лицу и в грудь. Согласно закону о СМИ, газета ВЗГЛЯД не может опубликовать ролик.

«На одном из видео пинают с размаху ногой по лицу (насколько известно, перелом челюсти и носа). На другом пинают в грудную клетку. Мальчик задыхался. И это видно на видео. Есть еще информация, что бьют головами о поребрик. Ищут помладше и послабее», – рассказала местным СМИ родственница одного из пострадавших.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

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Ранее сообщалось, что в Сургуте девушки-подростки издевались над сверстницей, снимая процесс на видео. Позже выяснилось, что подозреваемые являются сторонницами АУЕ.