Члена ОП не пустили на борт «Аэрофлота» с замороженной рыбой

Сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» отказались пустить члена Общественной палаты России Андрея Максимова в салон самолета с замороженной рыбной тушей, несмотря на то, что она помещалась в проверочный бокс для ручной клади.

Максимов направлялся из Архангельска в Москву, но не смог пройти в салон самолета с рыбой. Несмотря на то, что «рыбина помещалась в проверочный бокс для ручной клади», ее хвост все равно торчал, сообщает Telegram-канал «Толстый кот».

«Оказалось, рыба должна влезать при полном размахе плавников и хвоста в длину», добавили авторы канала.

Они отметили, что Максимов, «зная, как далеко готов зайти «Аэрофлот» в своем преследовании пассажиров с животными, возражать не стал, и сдал тушу в багаж. По прилету с рыбой ничего не случилось».

В начал ноября сотрудница аэропорта Шереметьево отказалась пропустить кота Виктора на борт самолета, вес которого превышал допустимые для перевозки в салоне 8 кг. Тогда хозяин животного решил подменить Виктора на кота-дублера и взвесить при регистрации его. За нарушение правил «Аэрофлот» исключил пассажира из программы лояльности.

Хозяин кота признал свою неправоту, но подчеркнул, что не имел морального права сдавать питомца в багаж, поскольку Виктор не мог там лететь из-за состояния здоровья, а при взлете и посадке животное задыхалось от сильного слюноотделения.

История вызвала широкий общественный резонанс. Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему наказание со стороны «Аэрофлота» выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны.