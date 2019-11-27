Жителя Ижевска уличили в попытке продать военные секреты иностранным спецслужбам

Сотрудники ФСБ уличили жителя Ижевска в попытке продать иностранным спецслужбам данные о секретных военно-космических разработках России.

«Выявлен житель Ижевска, предпринимавший попытки инициативно установить контакт с иностранным дипломатическим представительством в целях возмездного предоставления информации по секретным разработкам, касающихся военно-космической сферы», – говорится в сообщении управления ФСБ по Удмуртии, передает РИА «Новости».

По данным ФСБ, ради наживы россиянин планировал создать на территории Удмуртии организацию, основной целью которой стало бы добывание указанных сведений. «Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться за счет продажи иностранной стороне секретной информации», – отмечает спецслужба.

В ведомстве уточнили, что ранее у мужчины действительно был доступ к государственной тайне, но сейчас его нет.

Поскольку до самой государственной измены ситуация не дошла, уголовное дело возбуждать не стали, а только объявили мужчине «официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления».