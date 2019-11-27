Рубль не изменился к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.06 мск среды торгуется у уровня предыдущего закрытия – 63,95 рубля, курс евро снижается на 10 копеек – до 70,41 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижается до 63,19 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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