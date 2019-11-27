Временное правительство Боливии назначило посла в США после 11-летнего перерыва

МИД Боливии впервые с 2008 года объявил о назначении посла республики в Соединенных Штатах.

«Глава МИД Карен Лонгарик назначила Уолтера Оскара Серрате новым чрезвычайным и полномочным послом в США», – приводит сообщение МИД Боливии ТАСС.

В МИД также уточнили, Серрате занимал пост постоянного представителя Боливии при ООН.

Напомним, в прошлую субботу директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о причастности Вашингтона к политическому кризису в Боливии.

Напомним, на фоне беспорядков в Боливии лидер этой страны Эво Моралес объявил об отставке, после чего улетел в Мексику, где получил политическое убежище. При этом Моралес не исключил, что в Боливии начнется гражданская война.