Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакомпания Flydubai заявила, что экипаж разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета «принял решение совершить повторный заход на посадку, получив от диспетчеров сводку с неполными данными».

«При первом заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону экипаж выполнил уход на второй круг, когда сработала звуковая сигнализация о сдвиге ветра. Уход на второй круг был выполнен в соответствии со стандартными операционными процедурами. Экипаж два часа находился в зоне ожидания в районе Ростова-на-Дону. Решение о полете в зоне ожидания было принято на основании сводок погоды. Экипаж принял решение совершить повторный заход на посадку, получив от диспетчеров сводку с неполными данными о фактической погоде. Информация не содержала предупреждения о сдвиге ветра», – приводит комментарий авиакомпании к окончательному отчету МАК о причинах крушения рейса FZ 981 РИА «Новости».

Авиакомпания также предположила, что, «вероятно, командир и второй пилот испытывали операционную усталость при уходе на второй круг, который выполнялся в напряженной рабочей обстановке при высокой турбулентности».

Кроме того, Flydubai объяснила «когнитивным искажением» вывод окончательного отчета, что во время ухода на второй круг командир воздушного судна не до конца перестроился после предыдущего маневра – захода на посадку. «Это было когнитивное искажение, при котором человек, сам того не осознавая, продолжает выполнять изначальный план, несмотря на смену обстановки. Это известное явление. Его относят к категории человеческого фактора».

На последних этапах полета командир нажал и удерживал кнопки управления стабилизатором в течение 12 секунд. «Предполагается, что длительное удерживание кнопок управления стабилизатором могло быть связано, в частности, с потерей пространственной ориентировки. На заключительном этапе полета командир потерял работоспособность», – отметил авиаперевозчик.

«После тщательного анализа промежуточного отчета, проекта окончательного отчета и результатов собственного внутреннего расследования авиакомпания предприняла ряд превентивных мер совместно с регулятором – Главным управлением гражданской авиации ОАЭ. Эти меры были предприняты еще до публикации окончательного отчета... Авиакомпания оперативно усовершенствовала программы подготовки на тренажере и теоретические занятия, чтобы повысить осведомленность пилотов о проблемах потери пространственной ориентировки и углубить их познания в этой области. Кроме того, Flydubai ввела ряд усовершенствований, дополняющих стандартные процедуры и руководства изготовителя самолета. Все пилоты прошли обучение по обновленным программам, превышающим нормативные требования», – сообщил исполнительный директор Flydubai Гейт аль-Гейт по итогам расследования МАК.

По его словам, Flydubai продолжит работать в тесном сотрудничестве с отраслевыми партнерами и регулятором, чтобы поделиться выводами ради общей цели – повышения безопасности полетов.

Напомним, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что авиакатастрофа в Ростове-на-Дону, в которой погибли 62 человека, произошла из-за ошибок летчиков.

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