Здание выступившей против признания ПЦУ греческой митрополии забросали камнями

Неизвестные забросали камнями и бутылками здание Пирейской митрополии Элладской церкви, глава которой митрополит Пирейский Серафим выступил против признания «Православной церкви Украины», сообщает греческое церковное агентство Romfea.gr.

Издание сообщает, что территории митрополии нанесен материальный ущерб – пострадало, в частности, изображение Иисуса Христа на фасаде здания, передает РИА «Новости».

Митрополит Серафим выразил сожаление в связи с поведением «собратьев, которые таким образом посягают на нашу святую веру».

Пирейская полиция начала расследование.

В октябре архиепископ Афинский и всей Греции Иероним официально признал автокефалию ПЦУ, однако это привело к расколу внутри Элладской церкви, с главой которой РПЦ прекратила евхаристическое общение.

Также раскольническая Православная церковь Украины, созданная в прошлом году, заявила о получении признания со стороны Александрийской православной церкви.