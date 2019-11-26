Здание выступившей против признания ПЦУ греческой митрополии забросали камнями

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26 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 22:09  |  vz.ru
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Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому

«Нафтогаз» смягчился по отношению к Газпрому Фото: Егор Еремов/РИА «Новости»
«Нафтогаз» впервые за многие годы конструктивно ответил на официальное предложение Газпрома по газовому контракту. Риторика украинской компании резко изменилась: от мантры, что транзита с нового года не будет, до готовности «добросовестно работать» над заключением нового контракта. Почему Украина столь резко изменила свое мнение и можно ли эти заявления считать победой российской стороны? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Как наказать музыкантов за русофобию

Ротару прощупывает возможность новогоднего чеса по элитным корпоративам в РоссииФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В России обсуждается идея запрета на гастроли тех артистов, кто допускает в ее отношении недружественные действия. Речь в данном случае идет о гражданах Грузии и Украины, а в первую очередь − о Софии Ротару, которая решила возобновить свои заработки в РФ. Логика ясна, но есть проблема − так мы встанем на один уровень с Украиной и Грузией, а ведь решить эту моральную дилемму можно гораздо изящнее. Подробности...
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Германию шокировало ограбление на миллиард евро

Полиция поднята на уши, но обнаружить пропажу пока не удалосьФото: Matthias Rietschel/Reuters
Немецкая полиция сбилась с ног, второй день расследуя феерическое по наглости, изобретательности и стоимости похищенного ограбление. Из Дрезденской картинной галереи украдены драгоценности на общую сумму примерно в миллиард евро. Почему не сработала сигнализация, как это ограбление выглядит на фоне других подобных и смогут ли воры продать свою добычу? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Интеллектуальная свобода не равна истерике

Андрей Быстрицкий, Профессор, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
Cвобода слова – общегражданское право. И оно в равной мере принадлежит и профессорам, и водителям такси, и врачам, и летчикам, и писателям, и полицейским. Поэтому поразительно, что кое-кого удивила негативная реакция довольно значительного числа граждан России на посты Гусейнова. Подробности...

Как Россия может похоронить карьеру Бориса Джонсона

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
История показала, что созданный образ запросто может использоваться против создателей. Так было в Китае с антияпонской истерией, так будет на Украине с русофобией, и так происходит в Великобритании – с той же русофобией. Подробности...

Украина останется страной третьего мира навсегда

Глеб Простаков, журналист
Условия реструктуризации долгов, ставшие настоящей удавкой для Украины, не позволят стране выбраться из экономической ямы, даже распродав последнее – землю. В ближайшие 20 лет все сливки экономического роста будут уходить в руки кредиторов. Подробности...
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              Здание выступившей против признания ПЦУ греческой митрополии забросали камнями

              26 ноября 2019, 21:50

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Неизвестные забросали камнями и бутылками здание Пирейской митрополии Элладской церкви, глава которой митрополит Пирейский Серафим выступил против признания «Православной церкви Украины», сообщает греческое церковное агентство Romfea.gr.

              Издание сообщает, что территории митрополии нанесен материальный ущерб – пострадало, в частности, изображение Иисуса Христа на фасаде здания, передает РИА «Новости».

              Митрополит Серафим выразил сожаление в связи с поведением «собратьев, которые таким образом посягают на нашу святую веру».

              Пирейская полиция начала расследование.

              В октябре архиепископ Афинский и всей Греции Иероним официально признал автокефалию ПЦУ, однако это привело к расколу внутри Элладской церкви, с главой которой РПЦ прекратила евхаристическое общение.

              Также раскольническая Православная церковь Украины, созданная в прошлом году, заявила о получении признания со стороны Александрийской православной церкви.


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