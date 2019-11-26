Подростки пожарили над Вечным огнем в Николаеве булку

В Николаеве группа подростков поджарила на Вечном огне булку и грела над пламенем ноги, ролик размещен в Сети.

На видео подростки сидят около Вечного огня, слушают громкую музыку и матерятся. В один момент кто-то протягивает к огню насаженную на палку булку, чтобы поджарить. Один из молодых людей также плюет в огонь.

Затем кто-то из присутствующих подносит к пламени ногу, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на Istagram-аккаунт h.nikolaev.

Ранее трех школьниц в Челябинской области задержали по подозрению в сожжении венка в Вечном огне.