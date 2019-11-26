В халяльной продукции на Урале обнаружили свинину

На Урале в нескольких партиях халяльной продукции найдены ДНК свиньи, по данному факту проводится проверка.

«В специализированной лаборатории провели исследования проб шести видов продукции: пельменей, несколько сортов колбас, котлет. Все эти продукты позиционировались изготовителем как халяльные изделия, то есть должны исключать свинину. Тем не менее, ДНК этого животного определилось сразу»,– приводит «Российская газета» слова замдиректора свердловского референтного центра Россельхознадзора Ирины Топорковой.

На продукцию, изготовленную не по канонам мусульманской религии, обратил внимание Комитет общественного контроля. Отмечается, что подобная фальсификация – «удар по чувствам верующих».

«В октябре нынешнего года к нам начали поступать жалобы от потребителей, недовольных качеством именно халяльной продукции. Понятно, что на вкус определить присутствие свинины сложно. Люди жаловались на низкое качество. Результаты проверки поразили. Это не просто обман – это удар по чувствам верующих», – рассказал председатель общественной организации Сергей Сиов.

Ведомство уточняет, что большую часть продукции, в которой были выявлены нарушения, произвела одна компания из Челябинской области. На предприятии также будет проведена проверка.

«Пока сложно сказать, почему произошло нарушение. Сделано это умышленно в целях удешевления продукта, или в результате несоблюдения технологии производства, будет ясно только после работы специалистов непосредственно на предприятии», – добавила представитель управления Россельхознадзора по Свердловской области Евгения Косарева.

Партии халяльных изделий со свининой изъяты, производителю грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Ранее в поставляемой в Чечню колбасе «Кавказская особая», производства мясокомбината «Царицыно», нашли ДНК свиньи.