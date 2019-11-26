Россияне рассказали, кого считают настоящим лидером

Свыше половины россиян (58%) полагают, что предрасположенность к лидерству не связана с полом человека, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, 58% опрошенных считают, что предрасположенность к лидерству не зависит от пола человека, 32% полагают, что к лидерству больше предрасположены мужчины, в первую очередь потому, что так принято в обществе (7%) и вследствие их сильного характера (6%), передает РИА «Новости».

8% граждан ответили, что больше всего предрасположены к этому женщины, так как они могут найти подход и в них природой заложено вести мужчину за собой (по 1%).

Отмечается, что в первую очередь лидер для россиян – это человек, который умеет вдохновлять других и может повести за собой (62%), при этом чаще всего так отвечали женщины (70% против 52% мужчин). Кроме этого, 52% респондентов считают, что лидер должен уметь организовать команду (53%), пользоваться уважением среди коллег (35%), достигнуть высокого уровня профессионализма (32%).

По мнению 71% опрошенных распределять обязанности в выполнении хозяйственных дел по дому в современной семье надо одинаково, при этом такой ответ давали чаще женщины (77%), чем мужчины (64%), больше обязанностей возлагать на женщин считают правильным 19%, а на мужчин – 6%. В воспитании детей, как считают 82% респондентов, также должны участвовать и мужчины, и женщины, 13% полагают, что этим должны больше заниматься женщины, а 4% – что мужчины.

В финансовом обеспечении больше обязанностей надо возлагать на мужчин, считают 59% граждан, а равномерно распределять обязанности в этой сфере – 36%. О том, что этим должны заниматься женщины, сказали лишь 2%.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 9-12 сентября. Опрошены 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 до 60 лет, метод опроса – телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.