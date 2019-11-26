Медики рассказали о состоянии спасенной из выгребной ямы девочки

Девятилетняя девочка, которую спасли из выгребной ямы в одном из хуторов Краснодарского края, находится в тяжелом состоянии, однако врачи отмечают заметные улучшения.

«Пострадавшая получает полный комплекс лечения. Ее состояние стабилизировалось и улучшилось, но остается тяжелым. Главное, что движения в конечностях сохранены, ребенок пытается открыть глаза», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Сейчас девочке ужа начали давать еду, и организм ее усваивает, что свидетельствует о том, что ее состояние начинает улучшаться. «Ее не лихорадит. Начато кормление, усваивает (организм девочки усваивает пищу, - прим. ВЗГЛЯД)», – добавил источник.

Напомним, девочка пропала в хуторе Родниковском 18 ноября. Ребенка нашли в яме общественного туалета, куда она провалилась, девочка была госпитализирована с сильным переохлаждением.