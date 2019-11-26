Прилепин предложил «единственный правильный сценарий» к 100-летию русского исхода

Сценарий мероприятий к 100-летию крымской эвакуации, известной как «белый исход», должен заключаться в примирении сторон конфликта Гражданской войны, заявил писатель Захар Прилепин, назвав любой другой сценарий «умышленной атакой на единство России».

«У нас в 2020 году будет юбилей белого исхода из Крыма. Наверняка, уже готовятся всякие разные мероприятия. И я уже пугаюсь, что снова будут топить баржи с белыми офицерами, устраивать показательные игровые расстрелы белого воинства красными вурдалаками, и рыдать о потерянной России и лучших людях, вместо которых тут проживает теперь генетическое отребье», – написал он в своем Facebook.

Прилепин заявил, что уже заранее придумал правильный сценарий для таких мероприятий.

«От причала отходит пароход с поручиком Брусенцовым, белым воинством, казаками, поэтами - отъезжает на километр, разворачивается – и назад. И на берегу Врангель обнимается с Фрунзе, Деникин с Махно, Брусенцев с Гришкой Мелеховым, Газданов с Гайдаром, и все вместе пьют заздравную чарку по кругу», – написал он.

«Любой иной сценарий считаю умышленной, по предварительному сговору, атакой на единство и суверенитет России», – заключил писатель.

Крымская эвакуация, или, как ее иначе называют, «белый исход» или «русский исход», состоялась 13-16 ноября 1920 года, когда части Русской армии и сочувствующее ей гражданское население было эвакуировано из Крыма морем.