Суд восстановил в должности уволенного за драку сотрудника СПбГУ

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным увольнение сотрудника СПбГУ за драку, восстановил его в должности, а также взыскал вуза в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда, сообщила пресс-служба городских судов.

Замначальника отдела охраны труда управления безопасности труда и жизнедеятельности ректората Игорь Коровин был уволен 25 июня за драку со специалистом по охране труда управления безопасности труда и жизнедеятельности ГУ по эксплуатации материально-технической базы СПбГУ Ташбаевым.

Формально Коровин был уволен за «неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей».

«При рассмотрении заявления Ташбаева было установлено, что в «рабочее время, в помещении отдела охраны труда Коровин избил Ташбаева и порвал свитер. Пострадавший обратился в травматологический пункт, зафиксировал побои и написал заявление в полицию. По результатам рассмотрения поступившего заявления Ташбаева члены комиссии признали, что поведение Коровина несовместимо с высоким статусом сотрудника СПбГУ», – говорится в сообщении пресс-службы.

Коровин не отрицает того факта, что между ним и Ташбаевым произошел конфликт. Мужчина потребовал восстановить его в должности и выплатить компенсацию за вынужденный прогул и моральный вред.

«Суд признал незаконным приказ об увольнении Коровина. Восстановил его в должности заместителя начальника Отдела охраны труда с 26.06.2019. Взыскал с ФГБОУ ВО СПбГУ в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула за период с 26.06.2019 по 25.11.2019 в размере 313 тыс. 713 рублей, компенсацию морального вреда 20 тыс. рублей», – уточняется в сообщении.

19 октября два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД в Нальчике, один из них скончался. Позже 12 сотрудников нальчикского филиала института были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.