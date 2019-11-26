АНО «Россия – страна возможностей» наращивает сотрудничество с Казахстаном

АНО «Россия – страна возможностей», министерство образования и науки республики Казахстан, министерство информации и общественного развития республики Казахстан, а также Агентство по делам государственной службы республики Казахстан заключили меморандум о дружбе, сотрудничестве и углублении интеграционных связей.

Церемония подписания документа прошла в резиденции президента республики Казахстан в Нур-Султане, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Документ предполагает сотрудничество двух стран по вопросам развития кадрового потенциала, обмена знаниями и опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами и социальными активистами, проведение выставок, конференций, форумов и прочего.

«Меморандум еще больше укрепляет установившиеся между нашими государствами взаимоуважительные, прагматичные и взаимовыгодные отношения. В своей работе мы во многом сходимся с коллегами из Казахстана, решаем схожие вопросы и проблемы. Особое значение здесь приобретают координация, обмен информацией и опытом. Необходимо, чтобы наши решения носили взаимодополняющий характер. На платформе «Россия – страна возможностей» реализуются уже 22 различных проекта, один из которых – конкурс управленцев «Лидеры России». За три года его проведения мы получили 550 тыс. заявок и готовы делиться с партнерами лучшими практиками реализации подобных проектов. Уверен, сотрудничество не только послужит интересам России и Казахстана, расширит взаимодействие между нашими странами, но и внесет весомый вклад в развития всего евразийского пространства», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

До подписания Алексей Комиссаров встретился с председателем Агентства по делам государственной службы Казахстана Анар Жаилгановой. Стороны обсудили ряд вопросов по формированию президентского молодежного кадрового резерва в Казахстане.

«Проект, реализуемый по поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева призван стать катализатором системных обновлений, благодаря привлечению на государственную службу представителей поколения «Y» – молодых кадров, обладающих навыками работы в высокотехнологичной и изменчивой среде. На будущих резервистов возлагаются надежды по изменению стиля работы государственного аппарата в сторону большей эффективности, высокого качества оказания государственных услуг и умения работать с населением», – отметила глава Агентства.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению профессиональных связей, направленных на развитие кадрового потенциала государственной службы двух стран.