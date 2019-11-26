Путин пообещал поговорить с губернаторами о перебоях в подготовке к зиме

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен переговорить с руководителями регионов, где подготовка к зимнему сезону идет с перебоями.

Кроме того, глава государства обсудил вопросы подготовки к осенне-зимнему сезону с министром энергетики Александром Новаком и главой Газпрома Алексеем Миллером, сообщает РИА «Новости». По словам Миллера, резервы газа, необходимые для прохождения данного периода, собраны.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обозначил сроки готовности к зиме и отметил, что город практически готов к наступлению холодов и снегопадов.