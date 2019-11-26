В Петербурге молодые журналисты представили проекты на XIV медиафоруме «Диалог культур»

Около 400 молодых журналистов в Санкт-Петербурге представили свои проекты на XIV медиафоруме «Диалог культур».

Торжественное открытие XIV международного медиафорума «Диалог культур» по традиции началось в зале Эрмитажного театра, где участников приветствовала главный хранитель музейной коллекции государственного Эрмитажа, заместитель генерального директора Светлана Адаксина, сообщается на сайте «Союза журналистов России».

Со вступительной речью к собравшимся обратились председатель «Союза журналистов России» Владимир Соловьев и секретарь «Союза журналистов России» Ашот Джазоян.

Владимир Соловьев затронул актуальный на сегодняшний день вопрос о взаимодействии СМИ разных стран: «Мы живем в эпоху информационных войн, постправды, фейковых новостей. Если не остановить этот постоянный поток, мы перестанем понимать, где правда, а где ложь. Одно слово способно породить войну. Надо пытаться наладить взаимодействие между странами. Такие форумы помогают менять картину, общаться, они позволяют нам посмотреть друг другу в глаза. И если мы будем это делать чаще, ситуация в мире может измениться к лучшему».

«Несмотря на забастовки авиакомпаний, нам все же удалось собрать здесь журналистов из 35 стран. Отрадно также, что к нам приехали представители СМИ более чем из 50 регионов России. В этом году мероприятия «Диалога культур» посвящены 255-летию Эрмитажа, 350-летию царя-реформатора Петра I и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – сказал Джазоян.

Он добавил, что 27 ноября в стенах главного штаба Эрмитажа пройдет открытие фотовыставки «Победили вместе». На ней будет рассказываться история, «которая расскажет о героях, победивших фашизм и подаривших всем нам мирное небо над головой», пояснил он.

«Это фотографии ветеранов, живущих в разных уголках мира от Канады до Австралии», – подчеркнул Джазоян.

Организатор призвал молодых журналистов и корреспондентов делать репортажи на основе заданных тем, а также «не просто говорить о диалоге, а создавать его самим».

После напутственных слов организаторов началась практическая часть – заседание «Диалог культур и цифровые технологии – новые возможности для коммуникации в меняющемся медиапространстве», который открыл декан факультета высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. В этом году спикерами выступили Сара Бертучиолли – редактор мультимедийного отдела итальянской газеты La Repubblica, главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, генеральный директор «78 канала» Александр Анучкин, президент исследовательского холдинга Romir и другие представители российских и зарубежных СМИ и медиа.

Тревел-блогер из Аргентины Мануэль Гуихаррубья во время выступления вспомнил о том, что, когда он был студентом, ему было очень сложно сделать первый шаг – например, пойти на собеседование в крупное СМИ и устроиться туда на работу.

«Я люблю соцсети, так как они изменили мою жизнь. Мы больше не зависим от крупных газет и телеканалов. Если ты не подходишь по физическим параметрам для телевидения, – ты можешь завести свой блог в инстаграме или на ютубе. Сегодня правила изменились. Нет ограниченного числа телеканалов, ты можешь выбирать, слышать то, что хочешь услышать, а не то, что предлагают», – пояснил он.

Блогер уверен, что искренность, безусловно, важна в его деле.

«Я считаю, что все сработало, потому что мы не модели, а реальные люди, которые показывают реальную жизнь», – отметил Гуихаррубья.

Заседание завершилось награждением лауреатов Всероссийского мультимедийного проекта «Я живу в России» в номинациях «Текст», «Фото», «Видео», а также победителей народного голосования.

Впереди участников ждут конференции: «Русские медиа за рубежом: реалии и перспективы в современном медиапространстве» при участии руководителей и представителей зарубежных русских СМИ и «Диалог на практике в медиапространстве Евразии», где будут представлены трансграничные проекты, созданные на форуме.

А также награждение лауреатов всероссийского мультимедийного проекта «Я живу в России», фестиваль документальных фильмов и телевизионных сюжетов «Я здесь живу», вебинары в молодежном центре и поездка в Псков, Выборг и Великий Новгород для создания репортажей «Один день в России».