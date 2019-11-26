Путин выступил против дополнительных баллов волонтерам при поступлении в вуз

Президент Владимир Путин считает, что волонтерам не нужно помогать при поступлении в высшее учебное заведение, добавляя баллы, абитуриента нужно оценивать прежде всего по уровню знаний.

Так Путин отреагировал на предложение добавлять волонтерам баллы при поступлении в вуз, прозвучавшее во время Всероссийского открытого урока, передает РИА «Новости».

«Бонусы нужны, но они, на мой взгляд, для волонтеров должны носить морально-нравственный характер, а не материальный, как баллы при поступлении в вуз. При поступлении в вуз нужно человека оценивать прежде всего по знаниям», – сказал Путин.

Он выразил мнение, что предложение о помощи волонтерам с поступлением в вуз «нецелесообразно»,

Также президент прокомментировал мнение, что ранняя профориентация может помешать школьнику реализовать свои таланты, передает ТАСС.

«Ранняя профессиональная ориентация нужна, и она не будет мешать пробиваться ярким талантам, людям с гениальными способностями в тех областях, в которых они смогут проявить себя наилучшим образом. Одно другому не мешает», – заявил глава государства.

По его мнению, работа по ранней профориентации нужна: вместе со школой, высшими учебными заведениями и крупнейшими предприятиями.

«Если человек обладает гениальными способностями, то это все равно пробьет себе дорогу, даже если кто-то попытается направить человека по совершенно конкретному пути, может быть, не отвечающему его уникальному дарованию», – сказал Путин.

Говоря о выступлении учеников из Кемерово, президент заметил, что в столице угольной отрасли люди «будут востребованы в самых разных качествах», но в первую очередь в этом производстве.

«Но это совсем не значит, что человек обязательно должен в угольной отрасли всю жизнь работать. Он может себя там найти, но если дарование яркое и уникальное, то все равно человек определится со своим будущим», – добавил Путин.

В декабре прошлого года президент России заявил, что российские власти продолжат поддержку волонтерства, и она не будет ограничиваться календарными сроками.