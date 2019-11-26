«Арктическую премию» РАН вручили за обоснование границ шельфа

Президиум Российской академии наук (РАН) присудил премию имени Шмидта 2019 года коллективу ученых за обоснование внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане. Премия Шмидта вручается за выдающиеся работы в изучении Арктики.

«Предлагается присудить премию 2019 года научному коллективу: члену-корреспонденту РАН Валерию Каминскому, академику РАН Валерию Верниковскому, доктору геолого-минералогических наук Виктору Поселову – за серию работ по единой тематике «Изучение глубинного строения Северного Ледовитого океана с целью обоснования внешней границы континентального шельфа РФ», – зачитал решение отделения наук о Земле РАН академик Александр Глико, передает ТАСС.

Он отметил, что изучение этого вопроса имеет не только научное, но и геополитическое значение. Глико, объясняя важность работы, уточнил, что «очень весомые новые данные о строении дна Северного Ледовитого океана» позволяют говорить о том, что поднятие Менделеева и хребет Ломоносова – это фрагменты континентальной коры.

«Эти результаты включены в заявку России на обоснование внешней границы шельфа. Сейчас в Нью-Йорке проходит заседание комиссии ООН, которая рассматривает эту заявку», – добавил академик.

Напомним, Россия в 2015 году направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. На участки дна Северного Ледовитого океана также претендуют Норвегия, США, Канада и Дания.

В октябре 2019 года стало известно, что Минобороны получило новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана. Комиссия ООН рассмотрит их на заседании в феврале.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД