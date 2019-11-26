Китай уличил США в нарушении прав женщин

Китайское общество исследований вопроса прав человека опубликовало статью о гендерной дискриминации в Соединенных Штатах. В тексте отмечается, что США подрывают развитие дела защиты прав человека во всем мире.

«Гендерная дискриминация является серьезной проблемой в американском обществе. В течение длительного времени женщины в США сталкиваются с систематической, обширной дискриминацией как в открытой, так и в скрытой форме, в основном связанной с экономическим гендерным неравенством, отсутствием защиты прав для представительниц расовых меньшинств», – приводит цитату из статьи ТАСС.

Там сказано, что США – «самая экономически развитая страна в мире», но там тем не менее не могут «эффективно защищать экономические права женщин», а это приводит к дискриминации в сфере занятости, оплаты труда и карьеры.

В статье также подчеркивается, что США «в течение многих лет практикуют двойные стандарты в вопросах прав человека, используя человеческие права как инструмент критики и вмешательства во внутренние дела других стран, игнорируя при этом свои собственные серьезные проблемы в сфере защиты прав человека».

«Действия США идут вразрез с целями защиты прав человека. Соединенные Штаты все больше становятся нарушителями спокойствия в области защиты человеческих прав на международном уровне и всерьез подрывают развитие дела защиты прав человека в мире», – указано в статье.

На прошлой неделе Сенат Конгресса США единогласно одобрил так называемый законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, после чего Китай призвал Соединенные штаты прекратить вмешиваться в дела Гонконга.