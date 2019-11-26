Рацион белых медведей оказался на четверть состоящим из пластика

Замдиректора национального парка «Русская Арктика» по научной работе, кандидат биологических наук Иван Мизин заявил, что пластиковые отходы составляют четверть рациона белых медведей в Арктике.

Мизин рассказал, что ученые изучили состав содержимого желудка и экскрементов медведей и установили, что 25% содержимого приходится на полиэтиленовые пакеты, обертки и прочее, а это может привести к гибели животных. Он отметил, что медведи находят пластик на свалках, передает «Интерфакс».

Кроме того, пластик попадает в организм арктических птиц и морских млекопитающих.

Мизин заявил, что ученые обеспокоены проблемой распространения пластикового мусора в северных широтах, включая береговую линию арктических островов. При этом он назвал еще одной причиной гибели морских млекопитающих наличие морского мусора, например, рыболовных снастей.

Однако, по его данным, в Арктике такие случаи единичны, так как северные широты менее загрязнены морским мусором в отличие от тропических морей. Замдиректора «Русской Арктики» предупредил, что при увеличении пластикового загрязнения Арктики, животные будут страдать и гибнуть чаще.

Ранее Greenpeace назвал самый распространенный мусор на берегах российских водоемов, пластик оказался на первом месте.

Позже российское отделение Greenpeace предложило меры по сокращению данного загрязнения, например, с помощью запрета на использование влажных салфеток, пакетов, ватных палочек.