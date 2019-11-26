Житель Челябинской области ранил ножом двух полицейских

Житель города Озерск Челябинской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил ножом двух полицейских.

«Следственными органами СК по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Озерска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», – сообщается на сайте ведомства.

Там отметили, что, накануне вечером бывшая супруга подозреваемого, которой он угрожал физической расправой, пришла в полицию для подачи заявления. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения проследил за ней. Однако на улице, когда полицейские пытались его задержать, он набросился на них.

«Он нанес телесные повреждения двум полицейским и сожительнице 1990 года рождения. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они направлены на амбулаторное лечение», – сообщили в в ГУ МВД по региону, передает «Ura.ru».

Отмечается, что прежде задержанный был судим.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на полицейского напали с ножом в Москве.