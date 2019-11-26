Семью расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата лишили денег

Семье Рамиля Шамсутдинова, который в октябре расстрелял сослуживцев в Забайкалье, перестали оказывать материальную поддержку.

«Первое время, очень много помощи оказывалось. По 5-6 переводов в день приходило. Потом поменьше: 1-2 раза. А после того, как в интернете были закрыты группы в поддержку Рамиля, в которых были реквизиты, деньги совсем перестали приходить», – рассказал отец солдата Салим Шамсутдинов, передает «Ura.ru».

Отмечается, что основная группа в поддержку Рамиля Шамсутдинова, где было более 6 тыс. подписчиков, была заблокирована «за подозрительные сборы на благотворительные нужды» (формулировка соцсети «Вконтакте»).

По данным издания, до этого семье срочника удалось собрать более 700 тыс. рублей, из них 500 тыс. Салим Шамсутдинов потратил на адвокатов для сына.

Ранее сообщалось, что адвокаты от мусульманских общин будут бесплатно защищать Рамиля Шамсутдинова.

Напомним, Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

Вначале ноября Шамсутдинов-старший рассказывал, как посетил сына в СИЗО, а также называл причины трагедии. Кроме того, он попросил сына сотрудничать со следствием.