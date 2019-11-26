Семью расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата лишили денег

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26 ноября, вторник | Последнее обновление — 13:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:ФСБ задержала бывшего замглавы угрозыска Пресненского ОМВД по делу о съемных квартирах в Москве
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Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Украина останется страной третьего мира навсегда
Глеб Простаков, журналист
Условия реструктуризации долгов, ставшие настоящей удавкой для Украины, не позволят стране выбраться из экономической ямы, даже распродав последнее – землю. В ближайшие 20 лет все сливки экономического роста будут уходить в руки кредиторов. Подробности...
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Протесты против сострадания – старая болезнь России
Сергей Худиев, публицист, богослов
Уровень доверия между людьми, их готовность проявлять дружелюбие и благожелательность явно растет — а это очень важно для развития страны, даже важнее, чем нефть и газ. Подробности...
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Западу стыдно признать ошибку с «законом Магнитского»
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Удачно использованный печальный «казус Магнитского» – просто-напросто прикрытие мошенничества для широкой публики. Самое грустное, что такой склизкий чувак, как Браудер, сумел все это красиво упаковать и «продать» главам и парламентам нескольких государств пресловутый «закон Магнитского». А Россия это просто прощелкала. Подробности...
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Tesla представила футуристический пикап Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 годаПодробности...
В Москве запустили МЦД
В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицыПодробности...
Проект нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажировПодробности...
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