Американцы и немцы сильно разошлись в оценках отношений США и Германии

Граждане Германии и США очень по-разному оценивают состояние отношений между своими странами, но в том, что касается связей с Россией, они единодушны, следует из опроса американского социологического института Pew Research Center.

Социологи провели исследование о состоянии отношений между Германией и США, выяснив, что три четверти американцев (75%) считают эти отношения хорошими, а две трети немцев (64%) – плохими. В 2018 году пессимистов в Германии было еще больше – 73%, передает Deutsche Welle.

Из опроса также следует, что и немцы, и американцы считают, что их страны связаны узами особого партнерства, но при этом внешнеполитические приоритеты у них разные. Так, 36% опрошенных в США называют главным партнером США Великобританию. Затем идут Китай, Канада и Израиль, а Германия – только на пятом месте. Немцы называют важнейшим партнером Германии Францию, но уже на втором месте для них, причем с небольшим отрывом – Соединенные Штаты. Для 42% опрошенных в Германии США – важнейший союзник.

В то же время все более заметную роль на мировой арене стала играть Россия. Так, 61% американцев хоть и называют хорошие отношения с Германией более важными, чем с Россией, но 26% придерживаются все-таки противоположного мнения. Более важными хорошие отношения с Россией считают и 25% немцев, при этом доля тех, кто важнейшим партнером называет США – только 39%.

По-разному оценивают респонденты по обе стороны Атлантики и присутствие войск США в Германии. 56% американцев придают ему большое значение для обеспечения национальной безопасности, только 5% не видят в этом особого смысла. В Германии ситуация обратная: только 15% уверены, что американские базы повышают безопасность их родины, в то время как почти 70% считают их роль непринципиальной, а 15% – даже контрпродуктивной.

Почти синхронно результаты своего социологического исследования опубликовал и немецкий фонд имени Кербера, опрашивавший немцев об их отношении к тем или иным вопросам внешней политики. Опрос показал, что особенно тревожат жителей Германии отношения с США после избрания президентом Дональда Трампа. Примерно четверть опрошенных называют эти отношения даже главным внешнеполитическим вызовом. На втором месте в этой категории – Россия, но, правда, с большим отрывом. Проблемы в отношениях с Москвой считают особенно важными для Берлина 8% респондентов в Германии. 4% называют в этой связи Китай, 3% – Турцию президента Эрдогана.

Также половина опрошенных фондом Кербера выступают за усиленное сотрудничество с США на мировой арене, около трети (35%), напротив, за сворачивание трансатлантических связей.

«Если подытожить результаты двух опросов, то вывод напрашивается такой: отношения между Германией и США сейчас не плохие, но и не превосходные», – отмечают журналисты.

Тем временем, согласно опросу ВЦИОМ, большинство граждан России (85%) оценивают отношения Москвы и Вашингтона в негативном ключе, 52% граждан характеризуют их как напряженные.