Мать возмутилась домашним заданием дочери-школьницы в США

Жительница штата Кентукки в США Лорел Ли Льюис пожаловалась на домашнее задание дочери, в котором предлагалось выбрать, какую из двух нарисованных девочек можно назвать «толстой».

«Мы отправляем детей в школу, надеясь, что над ними не будут издеваться, их не будут дразнить. Но когда ребенок приносит домой такое, это заставляет задуматься, чему их учат в школе», – написала женщина в Facebook.

При этом многие пользователи в комментариях поддержали ее точку зрения.

«Это не нормально. Уверена, что они не специально это сделали, но им определенно нужно было придумать что-нибудь другое. Надеюсь, они поменяют задание», - написала Katina King.

«У меня нет слов. Мне стыдно за нашу образовательную систему», – отметил Joy Murphy.

Однако нашлись и те, кто не разделил такой бурной реакции матери на школьное задание.

«Сегодня люди такие чувствительные. Вы просто должны учить детей уважать других. Честно говоря, не думаю, что эта тетрадка может на что-то повлиять», – считает Makayla Robinson.

«Не вижу ничего плохого. Людям должно быть стыдно за то, что они толстые. Ожирение и болезни сердца – главная причина смерти американцев. Это задание позволит показать детям, что нельзя вести нездоровый образ жизни, который их убивает», – написал Billy Bedwell.

Ранее в России губернатор Белгородской области предложил рассмотреть вопрос об отмене домашних заданий, так как часто школьники могут сделать их только с родителями.

Позже министр просвещения Ольга Васильева поддержала белгородский проект школы полного дня, где дети делают домашние задания после уроков.

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