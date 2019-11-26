Стартовал тест управленческой готовности дистанционного этапа конкурса «Лидеры России»

Для участников флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – конкурса управленцев «Лидеры России» 26 ноября стал доступен тест управленческой готовности, сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

По словам руководителя конкурса, для тех участников, кто не заявлялся на прохождение по специализациям, это последний тест в дистанционном этапе конкурса, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Тест управленческой готовности – нововведение третьего сезона. Этот тест позволяет выявить практические навыки руководителя, его способности и возможности. А главное он дает понять, насколько управленец эффективен в данный момент времени. На прохождение теста у участников есть двое суток, завершится он 27 ноября в 23.59 по местному времени. Выполнение тестовых заданий займет 40-50 минут», – рассказал Комиссаров.

По его словам, те же, кто заявился на прохождение конкурса в рамках специализаций «Финансы и технологии», «Наука» и «Здравоохранение», с 2 по 8 декабря должны пройти профильные тесты по выбранным направлениям. Точные даты тестов специализаций будут размещены в личных кабинетах участников и на официальном сайте конкурса.

Подробные отчеты с индивидуальными рекомендациями все конкурсанты второго блока дистанционного тестирования получат 12-13 декабря.