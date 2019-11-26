Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 2 копейки – до 63,92 рубля, курс евро снизился на 3 копейки – до 70,40 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 62,52 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».