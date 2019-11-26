Команда «Табакерки» победила в «Импровизационном батле» московских театров

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Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому

«Нафтогаз» смягчился по отношению к Газпрому Фото: Егор Еремов/РИА «Новости»
«Нафтогаз» впервые за многие годы конструктивно ответил на официальное предложение Газпрома по газовому контракту. Риторика украинской компании резко изменилась: от мантры, что транзита с нового года не будет, до готовности «добросовестно работать» над заключением нового контракта. Почему Украина столь резко изменила свое мнение и можно ли эти заявления считать победой российской стороны? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Как наказать музыкантов за русофобию

Ротару прощупывает возможность новогоднего чеса по элитным корпоративам в РоссииФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В России обсуждается идея запрета на гастроли тех артистов, кто допускает в ее отношении недружественные действия. Речь в данном случае идет о гражданах Грузии и Украины, а в первую очередь − о Софии Ротару, которая решила возобновить свои заработки в РФ. Логика ясна, но есть проблема − так мы встанем на один уровень с Украиной и Грузией, а ведь решить эту моральную дилемму можно гораздо изящнее. Подробности...
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Литва спивается и вымирает, но с превосходством смотрит на Россию

Алкоголизм в Литве гораздо более распространен - однако там принято упрекать в этом пороке прежде всего жителей РоссииФото: Синдеев Владимир/ТАСC
Литва обескуражена – эта небольшая страна стала лидером в двух самых страшных международных рейтингах: уровня алкоголизма и уровня самоубийств. И это при том, что местная пресса вовсю расписывает ужасы жизни в России, утверждая, что в их стране жизнь гораздо счастливей. Что же заставляет литовцев спиваться и сводить счеты с жизнью – и как на этом фоне выглядит наша страна? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Протесты против сострадания – старая болезнь России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Уровень доверия между людьми, их готовность проявлять дружелюбие и благожелательность явно растет — а это очень важно для развития страны, даже важнее, чем нефть и газ. Подробности...

Западу стыдно признать ошибку с «законом Магнитского»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Удачно использованный печальный «казус Магнитского» – просто-напросто прикрытие мошенничества для широкой публики. Самое грустное, что такой склизкий чувак, как Браудер, сумел все это красиво упаковать и «продать» главам и парламентам нескольких государств пресловутый «закон Магнитского». А Россия это просто прощелкала. Подробности...
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Закон о семейном насилии позволит сбыться предсказанию патриарха

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Если будет принят закон «О профилактике домашнего насилия», это внесет разлад в существующие семьи и поставит под угрозу создание новых. Потому что семья с точки зрения этого законопроекта – чистый ад. Подробности...
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              Команда «Табакерки» победила в «Импровизационном батле» московских театров

              26 ноября 2019, 10:04

              Текст: Алина Назарова

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              Четыре команды московских театров – по четыре человека в каждой – сразились в «Импровизационном батле. 4 на 4», который прошел в понедельник на Новой сцене «Табакерки». Победителями стали хозяева сцены.

              Артисты соревновались в четырех раундах. Первые два – отборочные, третий – «бронзовый» и четвертый – «золотой», за первое и второе места. Во всех этапах командам нужно было разыграть парные этюды, исходя из предложенных обстоятельств по системе Константина Станиславского, передает ТАСС.

              Второе место занял Театр Романа Виктюка, а третье – театр «Сфера». В соревновании также принимала участие команда театра «Эрмитаж».

              «Я хочу сказать, что сегодня был настоящий театр. ... Было даже не столько интересно наблюдать за отдельной игрой актеров, как за сюжетом, как возникали ситуации. Через весь сегодняшний батл прошла тема ершика, проблемы с сантехникой, видимо», – поделился впечатлениями художественный руководитель Театра на Юго-Западе Олег Леушин.

              Перед началом спектакля зрителям раздавали специальные анкеты, где нужно было выбрать действующих лиц, место и произошедшую ситуацию, то есть те самые «обстоятельства», которые в дальнейшем вслепую вытягивали артисты. Так, например, в первом раунде – «алфавитном», когда ведущий состязания Максим Драченин по порядку называл буквы русского алфавита, артистам нужно было, обыгрывая историю в итальянской гостинице с чужими ботинками в номере или сценку с разбитой уборщиком люстрой в доме, начинать фразу с заданной буквы. Но так, чтобы она была уместна в ситуации.

              Во втором туре участники должны были применить и оправдать в этюде случайные слова, написанные на перевернутых бумажках. Третий раунд предполагал обыгрывание в сценке эмоций, которые называл ведущий, а четвертый – отработку действий в этюде. Например, вскрыть пол и достать клад или съесть тарелку манной каши в ситуации, когда рабочий сцены испортил артисту балета костюм за пять минут до премьеры спектакля.

              Членами жюри в этом году стали актер Арарат Кещян, художественный руководитель-директор Детского музыкального театра юного актера (ДМТЮА) Александр Федоров, актриса и тифлокомментатор Ирина Безрукова, хореограф Егор Дружинин и актер театра и кино Владимир Стержаков. Судьи выставляли оценку по итогам каждого раунда и высказывали свои мнения.

              «Я не первый раз член жюри, и каждый раз я с огромным удовольствием соглашаюсь и прихожу. Ребята, то, что вы здесь делаете, ... это зажигательно, это потрясающе», – сказала Безрукова.

              Мероприятие проходит в рамках ежегодного «Московского чемпионата по актерской импровизации». Идея проекта родилась в Московском Театре на Юго-Западе. В 2017-2018 годах батл проводился уже с участием столичных театров при поддержке Департамента культуры Москвы. Как пояснили в пресс-службе, обычно чемпионат проходит в течение определенного времени, и участвуют в нем восемь театров. Формат четыре на четыре является новым для мероприятия. Автором и руководителем батла выступает Максим Драченин.


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