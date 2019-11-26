Команда «Табакерки» победила в «Импровизационном батле» московских театров

Четыре команды московских театров – по четыре человека в каждой – сразились в «Импровизационном батле. 4 на 4», который прошел в понедельник на Новой сцене «Табакерки». Победителями стали хозяева сцены.

Артисты соревновались в четырех раундах. Первые два – отборочные, третий – «бронзовый» и четвертый – «золотой», за первое и второе места. Во всех этапах командам нужно было разыграть парные этюды, исходя из предложенных обстоятельств по системе Константина Станиславского, передает ТАСС.

Второе место занял Театр Романа Виктюка, а третье – театр «Сфера». В соревновании также принимала участие команда театра «Эрмитаж».

«Я хочу сказать, что сегодня был настоящий театр. ... Было даже не столько интересно наблюдать за отдельной игрой актеров, как за сюжетом, как возникали ситуации. Через весь сегодняшний батл прошла тема ершика, проблемы с сантехникой, видимо», – поделился впечатлениями художественный руководитель Театра на Юго-Западе Олег Леушин.

Перед началом спектакля зрителям раздавали специальные анкеты, где нужно было выбрать действующих лиц, место и произошедшую ситуацию, то есть те самые «обстоятельства», которые в дальнейшем вслепую вытягивали артисты. Так, например, в первом раунде – «алфавитном», когда ведущий состязания Максим Драченин по порядку называл буквы русского алфавита, артистам нужно было, обыгрывая историю в итальянской гостинице с чужими ботинками в номере или сценку с разбитой уборщиком люстрой в доме, начинать фразу с заданной буквы. Но так, чтобы она была уместна в ситуации.

Во втором туре участники должны были применить и оправдать в этюде случайные слова, написанные на перевернутых бумажках. Третий раунд предполагал обыгрывание в сценке эмоций, которые называл ведущий, а четвертый – отработку действий в этюде. Например, вскрыть пол и достать клад или съесть тарелку манной каши в ситуации, когда рабочий сцены испортил артисту балета костюм за пять минут до премьеры спектакля.

Членами жюри в этом году стали актер Арарат Кещян, художественный руководитель-директор Детского музыкального театра юного актера (ДМТЮА) Александр Федоров, актриса и тифлокомментатор Ирина Безрукова, хореограф Егор Дружинин и актер театра и кино Владимир Стержаков. Судьи выставляли оценку по итогам каждого раунда и высказывали свои мнения.

«Я не первый раз член жюри, и каждый раз я с огромным удовольствием соглашаюсь и прихожу. Ребята, то, что вы здесь делаете, ... это зажигательно, это потрясающе», – сказала Безрукова.

Мероприятие проходит в рамках ежегодного «Московского чемпионата по актерской импровизации». Идея проекта родилась в Московском Театре на Юго-Западе. В 2017-2018 годах батл проводился уже с участием столичных театров при поддержке Департамента культуры Москвы. Как пояснили в пресс-службе, обычно чемпионат проходит в течение определенного времени, и участвуют в нем восемь театров. Формат четыре на четыре является новым для мероприятия. Автором и руководителем батла выступает Максим Драченин.