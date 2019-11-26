Во вторник синоптики пообещали москвичам морозную погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 8 градусов мороза. К обеду температура воздуха поднимется до минус 6 градусов, а вечером столбики термометров в Москве покажут 3 градуса ниже ноля. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется южный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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