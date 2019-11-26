В Калининграде отреагировали на слова Лукашенко о регионе

Глава Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о регионе.

«Ничего плохого Александр Григорьевич не имел в виду. Достаточно большое количество белорусов в свое время переезжали жить и работать в Калининград, сейчас у нас хорошие связи и на человеческом уровне, и на уровне предпринимателей», – цитирует губернатора РБК.

Алиханов отметил стремительное развитие сотрудничества между Калининградской областью и Белоруссией и напомнил, что за два года оборот взаимной торговли удвоился.

«Начали в этом году поставлять легковые автомобили, грузовики. Они к нам поставляют сельхозпродукцию, и мы к ним тоже», – рассказал глава региона. Он добавил, что стороны работают над многими проектами, обсуждаются, в частности, закупки белорусских электробусов.

Алиханов обратил внимание на тот факт, что в регионе живет много этнических белорусов, многие жители страны приезжают в Калининградскую область на отдых.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что и Белоруссию считает «своей».

«Это братский народ. Братья друг друга же не называют чужими. Мы отвечаем друг за друга», – пояснил Алиханов.

Накануне Лукашенко заявил, что Белоруссия еще с советских времен «была ответственна за Калининград» по многим вопросам. В Госдуме заявление Лукашенко о Калининграде назвали сигналом НАТО.

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