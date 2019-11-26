В Госдуме заявление Лукашенко о Калининграде сочли сигналом НАТО

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин выразил мнение, что президент Белоруссии Александр Лукашенко своим заявлением о Калининградской области «дал сигнал» НАТО.

Шерин выразил мнение, что Лукашенко своим заявлением дал сигнал блоку НАТО, что армия Белоруссии готова защищать территориальную целостность России, передает РИА «Новости».

«Калининград для России – стратегическая территория. Спасибо белорусам, что они признают Калининград своим – значит, готовы выступать единым фронтом вместе с российской армией в защите его интересов», – считает парламентарий.

«Мы тоже чувствуем ответственность за территорию братской Белоруссии как за свою еще со времен Советского Союза с учетом того, что Россия является правопреемницей СССР», – добавил депутат.

Накануне Лукашенко заявил, что Белоруссия еще с советских времен «была ответственна за Калининград» по многим вопросам.

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