Эксперт оценил последствия исчерпания запаса IP-адресов в России

IP-адреса можно сравнить с номерами для машин. Если свободные комбинации закончились, то всегда можно придумать новый номер, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов, комментируя сообщение о том, что в России закончились IP-адреса.

«Представьте, вам говорят о том, что номера для автомобилей закончились. Но подобная ситуация в нашем регионе случалась. ГАИ одно время выдавало номера с регионом 77 для москвичей. Потом, когда он закончился, они решили выдавать 177, потом 97, потом 99», – проводит аналогию эксперт в области кибербезопасности, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

«Новости о том, что IP-адреса скоро закончатся или даже уже закончились, появляются регулярно. Об этом говорят уже лет десять, – напомнил Ашманов. – Но всякий раз заканчивалось лишь адресное пространство, количество комбинаций. И тогда ГАИ-ГИБДД придумывали новый код региона для Москвы».

Таким образом прослеживалась определенная цикличность – адресное пространство кончалось, а потом снова начиналось, отметил эксперт.

«Примерно то же самое сейчас происходит и с диапазонами IP-адресов. Скорее всего, кончился тот диапазон регистратора, который ему ранее выделили. Надо разбираться», – сказал Ашманов. По его мнению, ничем катастрофическим для россиян такое событие не грозит.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщила, что в понедельник было совершено окончательное распределение протоколов IPv4 по последним оставшимся адресам. Адреса наиболее распространенного протокола закончились. Об этом сообщается на сайте RIPE NCC. «В течение некоторого времени мы будем выделять IPv4, но это небольшое количество не приблизится к миллионам адресов, которые нужны сегодня сетям», – сообщается RIPE NCC.

Подчеркивается, что это событие становится еще одним шагом на пути к более широкому использованию протоколов IPv6. IPv4 – четвертая версия интернет протокола (IP). Протокол описан в RFC 791 (сентябрь 1981 года), заменившем RFC 760 (январь 1980 года). Блоки свободных IP-адресов начали заканчиваться у региональных регистраторов с 2011 года. RIPE NCC – региональный регистратор для стран Европы и части Азии.