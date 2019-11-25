Лукашенко обвинил оппозицию в покупке особняков на деньги Запада

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что оппозиция, по его данным, финансируемая американцами и немцами, покупает на эти средства особняки и автомобили.

«Я говорю: вы им не давайте деньги. Они (страны Запада) дают деньги, те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут, мы их все видим, то, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они (деньги для оппозиции) идут. Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют», – сказал Лукашенко, передает ТАСС.

Президент также усомнился в том, что белорусские оппозиционеры действительно хотят попасть во властные структуры.

Он отметил, что прозападных оппозиционеров не было в белорусском парламенте не из-за него.

«Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать?», – пояснил Лукашенко.

Выборы в белорусский парламент прошли 17 ноября, всего избрались 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания. Из числа представителей оппозиции в новый состав парламента не прошел.

в ОБСЕ заявляли, что выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам. ЕС также отказался считать выборы в Белоруссии соответствующими международным стандартам.

В Белоруссии оценку парламентских выборов от ОБСЕ назвали поверхностной.