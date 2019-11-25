Загоревшийся во время стрельбы АК-103 сняли на видео

Автомат АК-103 воспламенился после 660 безостановочных выстрелов и смог функционировать после этого, видеозапись испытания опубликовал концерн «Калашников».

Эксперт компании Георгий Губич в ходе эксперимента отстрелял 1,4 тыс. патронов из автомата АК-103 этого года выпуска, сообщается на сайте «Калашникова».

Во время испытания ствол раскалился, открытое пламя уничтожило цевье, теплозащитный экран и накладку газовой трубки, ствол оружия изогнулся.

«Несмотря на эти разрушения, крышка, возвратный механизм, затворная группа и ударно-спусковой механизм остались без изменений. АК-103 продолжал работать до конца испытаний», – говорится в сообщении.

В сентябре «Калашников» опубликовал видео с испытанием АК-74М, у оружия разорвало ствол после 587 безостановочных выстрела.