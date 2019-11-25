В хостеле в центре Москвы начался пожар

Пожарные подразделения тушат пожар в хостеле в центре Москвы, сообщили в столичном МЧС.

«Поступила заявка о пожаре по адресу ул. Бауманская д. 56/17 стр. 1», – сообщили в пресс-службе МЧС, передает «Интерфакс».

Пожарные, прибыв на место, установили, что возгорание произошло на втором этаже административного 3-этажного здания. В МЧС также уточнили, что площадь горения составляет 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Согласно данным открытых источников, по этому адресу расположен хостел.

Ранее во время пожара в хостеле на территории Измайловского кремля в Москве пострадали семь человек.