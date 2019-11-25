Эксперты оценили адекватность стоимости дома Башмета на Рублевке

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25 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:34  |  vz.ru
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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» до сих пор главная противолодочная сила у берегов РоссииФото: Павел Львов/РИА Новости
В ВМФ России, по данным газеты ВЗГЛЯД, начали обсуждать пересмотр программы военного кораблестроения. Речь идет о необходимости обновления одного из ключевых компонентов морской обороны страны – противолодочных кораблей. До последнего времени строительству этих кораблей уделялось недостаточное внимание. Однако само их существование имеет критическое значение для обороны России. Подробности...
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Как Швеция запугала русских

Этнические преступные группировки являются одной из «визитных карточек» ШвецииФото: OSCAR CORRAL/EPA/ТАСС
Глава МИД шведского королевства пожаловалась на «негативный образ» страны, который отпугивает иностранцев. При этом она отдельно выделила россиян, которые якобы боятся за свою безопасность. Это заявление выглядит просто смешным − ну кого в России можно запугать шведами? Но эта история гораздо сложнее: речь идет об острой проблеме, резко диссонирующей с тем образом Швеции, который у нас сложился.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Русский Север – это и есть Россия в миниатюре

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Условия жизни, которые кажутся невыносимыми, все-таки раз за разом преодолимы человеком. И эти бескрайние холодные пейзажи. И горящий, но не сломленный протопоп Аввакум. И радость встречи солнца. Подробности...
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Товарищи гендерки хотят власти

Дмитрий Ольшанский, публицист
Они хотят быть Большим Братом и Политбюро Сестер. А для этого – нужно создать то широкое поле символических преступлений, в рамках которого каждый человек потенциально виноват, как это и было в СССР у партии, органов и угнетенного рабочего класса. Подробности...
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Последняя инстанция инакомыслия

Алексей Алешковский, сценарист
Ваша референтная группа тем и хороша, что настроена по одному моральному камертону, и никакой голос не должен выделяться из вашего хора. Ведь стоит допустить, что ваши нравственные основания где-то прохудились, как порушится вся конструкция. Подробности...
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      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
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              Эксперты оценили адекватность стоимости дома Башмета на Рублевке

                 25 ноября 2019, 17:15
              Фото: АГН Москва/Global Look Press
              Текст: Анастасия Доркеноо

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              Загородная недвижимость, в особенности элитная, имеет трудности в продаже и не пользуется большим спросом сегодня на рынке, поэтому цена в 600-700 млн рублей, установленная на дом известного альтиста Юрия Башмета, вполне адекватна, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты по недвижимости.

              Ранее стало известно, что Башмет выставил на продажу свой особняк площадью 1100 квадратных метров на Николиной горе по цене в 700 млн рублей. Сейчас цена упала до 637 млн.

              «Если особняк продается со всем, что в нем есть: внутреннее убранство, вся техника, которая необходима для обслуживания особняка, то эта цена в целом оправданная. Цена 700 млн, я не думаю, что она все-таки будет крайняя, потому что в любом случае будет торг. Все зависит от конкретного предложения, от системы оплаты. Так как у нас загородная недвижимость, как элитная, так и неэлитная сейчас не на пике продаж, можно даже сказать, что она очень плохо продается, то торг очень высокий», – заявил риелтор Олег Бендриков.

              Он привел пример с домом футболиста Дмитрия Тарасова, который никак не может продать его за 250 млн рублей. 

              «У него начальная цена была 250 млн, и она так и стоит. Но тем не менее, они торгуются очень хорошо и готовы смело скинуть приличную сумму. Здесь если уже 637 млн, то это не последняя цена, она будет 500 с чем-то. Поэтому за эти деньги, в принципе, это нормальный дом, отличный. Но он под покупателя, человеку должно это все понравиться. В этой локации цены разные, есть и за 200 млн, есть и ближе к миллиарду, поэтому по описанию это достаточно хорошо, ну и плюс не крайняя цена», - заявил Бендриков.

              «Сейчас вообще элитные загородные дома продаются достаточно сложно, потому что рынок стоит. Элитная недвижимость и все, что больше миллиона долларов, даже 20 млн рублей, это все очень сложно продается, но для Рублевки достаточно адекватная цена. Есть в менее престижных местах и менее хорошие дома, они, например, недостроены, недоделаны, и продают их за 20 млн долларов. Поэтому цена достаточно в рынке», - говорит руководитель агентства недвижимости Оксана Комарова.


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