Эксперты оценили адекватность стоимости дома Башмета на Рублевке

Загородная недвижимость, в особенности элитная, имеет трудности в продаже и не пользуется большим спросом сегодня на рынке, поэтому цена в 600-700 млн рублей, установленная на дом известного альтиста Юрия Башмета, вполне адекватна, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты по недвижимости.

Ранее стало известно, что Башмет выставил на продажу свой особняк площадью 1100 квадратных метров на Николиной горе по цене в 700 млн рублей. Сейчас цена упала до 637 млн.

«Если особняк продается со всем, что в нем есть: внутреннее убранство, вся техника, которая необходима для обслуживания особняка, то эта цена в целом оправданная. Цена 700 млн, я не думаю, что она все-таки будет крайняя, потому что в любом случае будет торг. Все зависит от конкретного предложения, от системы оплаты. Так как у нас загородная недвижимость, как элитная, так и неэлитная сейчас не на пике продаж, можно даже сказать, что она очень плохо продается, то торг очень высокий», – заявил риелтор Олег Бендриков.

Он привел пример с домом футболиста Дмитрия Тарасова, который никак не может продать его за 250 млн рублей.

«У него начальная цена была 250 млн, и она так и стоит. Но тем не менее, они торгуются очень хорошо и готовы смело скинуть приличную сумму. Здесь если уже 637 млн, то это не последняя цена, она будет 500 с чем-то. Поэтому за эти деньги, в принципе, это нормальный дом, отличный. Но он под покупателя, человеку должно это все понравиться. В этой локации цены разные, есть и за 200 млн, есть и ближе к миллиарду, поэтому по описанию это достаточно хорошо, ну и плюс не крайняя цена», - заявил Бендриков.

«Сейчас вообще элитные загородные дома продаются достаточно сложно, потому что рынок стоит. Элитная недвижимость и все, что больше миллиона долларов, даже 20 млн рублей, это все очень сложно продается, но для Рублевки достаточно адекватная цена. Есть в менее престижных местах и менее хорошие дома, они, например, недостроены, недоделаны, и продают их за 20 млн долларов. Поэтому цена достаточно в рынке», - говорит руководитель агентства недвижимости Оксана Комарова.