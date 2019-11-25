Из-за наводнения в Италии обрушился участок виадука

На автомобильном шоссе Турин – Савона в Италии из-за наводнения обрушился участок виадука длинной 30 метров, сообщает газета La Repubblica.

Наводнения в нескольких регионах страны произошли из-за сильных ливней. От удара стихии серьезно пострадали регионы Пьемонт и Лигурия. Красный уровень опасности объявлен в Генуе, местным жителям советуют не выходить на улицу.

На участке высокогорной автомагистрали Турин-Савона рухнула часть виадука, пострадавших нет. В результате оползней поезда не ходят между городами Алессандрия и Савона. В аэропорту Генуи предупреждают о задержках рейсов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на итальянское издание.

Отмечается, что в долине регионе Лигурия за несколько часов выпало почти 300 мм осадков, в Генуе – 193 мм, река Бормида в провинции вышла из берегов, в результате чего десятки домов оказались разрушены. Более 1,5 тыс. человек эвакуировано.

«В коммуне Карде погибла 52-летняя сотрудница гостиницы в Алессандрии. Она ехала утром на работу и держала путь через мост, который уже был закрыт сотрудниками гражданской обороны из-за опасности наводнения. Оставив машину перед мостом, женщина пошла дальше пешком, подсвечивая путь смартфоном, но поток воды снес ее», – сообщает La Repubblica.

Также из-за опасности лавин закрыты трассы на горнолыжном курорте Monterosa в регионе Валле-д'Аоста.

На юго-западе Италии в провинции Калабрия пассажирский поезд застрял в затопленном тоннеле на линии, из поезда эвакуировали 13 человек.

Также из-за непогоды во Франции погибли два человека, движение поездов было парализовано, а более 1,3 тысячи домов остались без света.

В августе в районе итальянского города Генуя на автостраде рухнул мост, погибли 43 человека. Газета ВЗГЛЯД публиковала видео обрушения моста.