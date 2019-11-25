Звезду сериала «Спящие» госпитализировали в тяжелом состоянии

Актера Дмитрия Ульянова в тяжелом состоянии доставили в одну из больниц Москвы, сообщили СМИ.

Как передает РЕН ТВ, артист находился дома, когда почувствовал головокружение и боль при ходьбе. Врачи скорой помощи решили экстренно госпитализировать Ульянова.

По данным телеканала, сейчаси актер находится в тяжелом состоянии.

Дмитрий Ульянов родился в 1972 году в Москве, в 1998-м окончил Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «72 метра», «Спящие», «Остров ненужных людей».