Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла рекорда

Содержание углекислого и других парниковых газов в атмосфере Земли в 2018 году достигло рекордно высоких показателей и на 47% превысила уровень доиндустриальной эпохи, следует из доклада Всемирной метеорологической организации (ВМО).

«Уровни удерживающих тепло парниковых газов достигли еще одного рекорда», – передает ТАСС сообщение ВМО. Там отметили, что речь идет о «долгосрочной тенденции» и будущие поколения жителей Земли «столкнутся с более суровыми последствиями потепления климата», включая рост температуры, увеличение числа экстремальных погодных явлений, повышение уровня моря и разрушение экосистем.

Подчеркивается, что «в 2018 году концентрация углекислого газа достигла 407,8 части на 1 млн, то есть выросла по сравнению с 2017 годом, когда она составляла 405,5 части на миллион». Рост продолжается не один год, символический порог в 400 частей на 1 млн был пройден в 2015 году, напоминают авторы доклада. По сравнению с доиндустриальной эпохой (по состоянию на 1750 год) концентрация углекислого газа выросла к 2018 году на 47%, констатируют эксперты.

Метан (другой парниковый газ) также побил в 2018 году рекорд концентрации в атмосфере: 1869 частей на 1 млрд. Это на 159% больше уровня доиндустриальной эры. Рекордной стала и концентрация оксида азота, составившая в прошлом году 331,1 части на 1 млрд, что на 23% больше, чем в середине XVIII века.В целом с 1990 года тепловой эффект парниковых газов усилился на 43%.

«Нет никаких признаков замедления темпов, не говоря уже о замедлении роста концентрации парниковых газов в атмосфере», – заявил, комментируя новые данные, генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

По его словам, «в последний раз Земля сталкивалась с подобной концентрацией углекислого газа 3-5 млн лет назад». В те времена на планете было на 2-3 градуса Цельсия теплее, а уровень моря был на 10-20 см выше.

Напомним, в октябре 2017 года в ежегодном бюллетене ВМО сообщалось, что концентрация углекислого газа в атмосфере Земли составила 403,3 частей на 1 млн, метана (СН4) - 1853 частей на 1 млрд, закиси азота (N2O) - 328,9 частей на миллиард.