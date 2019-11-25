Эксперт назвал три главных итога съезда «Единой России»

«Единая Россия» за счет кадровых решений и ориентации на новые группы избирателей сможет выполнить задачу, которая была провозглашена – получит конституционное большинство в Государственной думе следующего созыва», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя итоги прошедшего в Москве съезда партии «Единая Россия».

«По итогам съезда «Единой России» я бы выделил три главных аспекта, – сказал Марат Баширов. – Первое, это привлечение в центральном аппарате партии людей, которые хорошо понимают регионы. Особенно те, кто будут заниматься проектным офисом – в частности, можно назвать министра внутренней политики Нижегородской области Романа Любарского».

Второе – это то, что «делается упор на выведение на первый план лиц, имеющих высокий уровень доверия», указал эксперт. В первую очередь это те 13 губернаторов, которые возглавили региональные отделения партии, пояснил Баширов. По оценке эксперта, данные региональные руководители крайне популярны и получили хорошие результаты на последних выборах.

«Третье – активная работа, которую партия намеревается организовать по линии молодежи. «Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР) будет играть роль инициатора создания общественной поддержки среди молодежного слоя избирателей. На мой взгляд, это чрезвычайно важно, потому что, как мы видели, во всех последних протестных движениях в Москве активную роль играла именно молодежь. Ее отпускать нельзя, с молодежью надо работать, находить для нее свою повестку», – подчеркнул Баширов.

«Время до выборов еще есть, два года. Так что если эффективность тех менеджеров, которые пришли, будет подтверждена в практической плоскости, то, я думаю, «Единая Россия» за счет этих кадровых решений и ориентации на новые группы избирателей, выполнит задачу, которая была провозглашена – получение конституционного большинства в Госдуме следующего созыва», – резюмировал Баширов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Москве прошел XIX съезд партии «Единая Россия». Более двух тысяч делегатов обсудили на территории ВДНХ участие в предстоящих избирательных кампаниях, в том числе подготовку к выборам в Госдуму в 2021 году. Главным событием съезда стало пленарное заседание, на котором выступили президент Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.