Эксперт назвал три главных итога съезда «Единой России»

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25 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:21  |  vz.ru
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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» до сих пор главная противолодочная сила у берегов РоссииФото: Павел Львов/РИА Новости
В ВМФ России, по данным газеты ВЗГЛЯД, начали обсуждать пересмотр программы военного кораблестроения. Речь идет о необходимости обновления одного из ключевых компонентов морской обороны страны – противолодочных кораблей. До последнего времени строительству этих кораблей уделялось недостаточное внимание. Однако само их существование имеет критическое значение для обороны России. Подробности...
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Как Швеция запугала русских

Этнические преступные группировки являются одной из «визитных карточек» ШвецииФото: OSCAR CORRAL/EPA/ТАСС
Глава МИД шведского королевства пожаловалась на «негативный образ» страны, который отпугивает иностранцев. При этом она отдельно выделила россиян, которые якобы боятся за свою безопасность. Это заявление выглядит просто смешным − ну кого в России можно запугать шведами? Но эта история гораздо сложнее: речь идет об острой проблеме, резко диссонирующей с тем образом Швеции, который у нас сложился.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Русский Север – это и есть Россия в миниатюре

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Условия жизни, которые кажутся невыносимыми, все-таки раз за разом преодолимы человеком. И эти бескрайние холодные пейзажи. И горящий, но не сломленный протопоп Аввакум. И радость встречи солнца. Подробности...

Товарищи гендерки хотят власти

Дмитрий Ольшанский, публицист
Они хотят быть Большим Братом и Политбюро Сестер. А для этого – нужно создать то широкое поле символических преступлений, в рамках которого каждый человек потенциально виноват, как это и было в СССР у партии, органов и угнетенного рабочего класса. Подробности...
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Последняя инстанция инакомыслия

Алексей Алешковский, сценарист
Ваша референтная группа тем и хороша, что настроена по одному моральному камертону, и никакой голос не должен выделяться из вашего хора. Ведь стоит допустить, что ваши нравственные основания где-то прохудились, как порушится вся конструкция. Подробности...
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      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
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      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
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              Эксперт назвал три главных итога съезда «Единой России»

                 25 ноября 2019, 14:06
              Фото: Александр Астафьев/ТАСС
              Текст: Олег Исайченко

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              «Единая Россия» за счет кадровых решений и ориентации на новые группы избирателей сможет выполнить задачу, которая была провозглашена – получит конституционное большинство в Государственной думе следующего созыва», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя итоги прошедшего в Москве съезда партии «Единая Россия».

              «По итогам съезда «Единой России» я бы выделил три главных аспекта, – сказал Марат Баширов. – Первое, это привлечение в центральном аппарате партии людей, которые хорошо понимают регионы. Особенно те, кто будут заниматься проектным офисом  – в частности, можно назвать министра внутренней политики Нижегородской области Романа Любарского».

              Второе  – это то, что «делается упор на выведение  на первый план лиц, имеющих высокий уровень доверия», указал эксперт. В первую очередь это те 13 губернаторов, которые возглавили региональные отделения партии, пояснил Баширов. По оценке эксперта, данные региональные руководители крайне популярны и получили хорошие результаты на последних выборах.

              «Третье – активная работа, которую партия намеревается организовать по линии молодежи. «Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР) будет играть роль инициатора создания общественной поддержки среди молодежного слоя избирателей. На мой взгляд, это чрезвычайно важно, потому что, как мы видели, во всех последних протестных движениях в Москве активную роль играла именно молодежь. Ее отпускать нельзя, с молодежью надо работать, находить для нее свою повестку», – подчеркнул Баширов.

              «Время до выборов еще есть, два года. Так что если эффективность тех менеджеров, которые пришли, будет подтверждена в практической плоскости, то, я думаю, «Единая Россия» за счет этих кадровых решений и ориентации на новые группы избирателей, выполнит задачу, которая была провозглашена – получение конституционного большинства в Госдуме следующего созыва», – резюмировал Баширов.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Москве прошел XIX съезд партии «Единая Россия». Более двух тысяч делегатов обсудили на территории ВДНХ участие в предстоящих избирательных кампаниях, в том числе подготовку к выборам в Госдуму в 2021 году. Главным событием съезда стало пленарное заседание, на котором выступили президент Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.


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