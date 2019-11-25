Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора с судимостью

Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении полномочий хабаровского сенатора Дмитрия Приятнова после того, как стало известно о имеющейся у него судимости.

Депутат Хабаровской краевой думы от ЛДПР вошел в верхнюю палату российского парламента в октябре, однако уже через неделю написал заявление об уходе. Он также покинет кресло в региональной думе, куда его избрали по партийному списку в сентябре.

У парламентария есть погашенная в 2009 году судимость по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», передает РИА «Новости».

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев подчеркивал, что этой информации не было на сайте избиркома региона во время выборов. Данные появились там 16 октября, «после того, как шум пошел в прессе». ЦИК проводит расследование по поводу сокрытия важной информации о политике.

Хабаровская дума пока не приняла решения по новой кандидатуре своего представителя в Совфеде. До Приятнова краевое заксобрание 24 года представлял Виктор Озеров.