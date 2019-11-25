Информацию о принесшем в зоопарк муляж бомбы учителе опровергли

Слухи о том, что школьная учительница принесла муляж бомбы в Московский зоопарк, не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе городского департамента образования.

«Квест с поиском подозрительного предмета в Московском зоопарке организовала для своих детей мама вместе с приятельницей. Столичные школы не имеют отношения к произошедшему», – пояснили в департаменте ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что школьная учительница якобы принесла муляж бомбы в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства.