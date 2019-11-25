Однодневные экскурсии-стажировки пройдут более 10 тыс. студентов по всей России

Однодневные экскурсии-стажировки на ведущих предприятиях и организациях страны будут организованы для студентов с 25 ноября по 6 декабря во всех регионах России.

Экскурсии-стажировки проводятся в рамках акции «Дни в профессии» проекта «Профстажировки 2.0» (совместный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта), говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«В нашей профориентационной акции примут участие более 10 тысяч студентов. Ранее ее целевой аудиторией были в основном школьники. Мы хотели показать им как можно больше предприятий и профессий – возможностей для трудоустройства и самореализации в своем регионе. В этот раз мы поменяли формат акции – проводим ее для студентов 1-4 курсов вузов и колледжей», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров.

По его словам, «теперь задача не только показать изнутри ведущие компании, но и рассказать о конкурсе студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0», который помогает попасть в эти организации на стажировку. Для этого нужно выбрать кейс интересующей компании на платформе профстажировки.рф и решить его в рамках курсовой или дипломной работы».

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты России Илья Семин отметил, что формат экскурсий-стажировок позволяет студентам лучше узнать своих будущих работодателей.

«Уникальность акции еще и в том, что все экскурсии организованы в компании, которые являются партнерами проекта «Профстажировки 2.0» и подготовили для платформы кейсы. Среди них ПАО «Россети», ОАО «РЖД», Почта России и многие другие. Например, студенты Хакасского технического института посетят ПАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго», а учащиеся средне-профессионального колледжа Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии – Карачаево-Черкесский филиал «Ростелекома». Студентов Ростовского государственного университета путей сообщения познакомят с процессом организации грузовых и пассажирских перевозок на узле управления на Северо-Кавказской железной дороге (филиал ОАО «РЖД»), а студенты Ярославского автомеханического колледжа посетят завод «Автодизель» (Ярославский моторный завод)», – уточнил Семин.

Он также отметил, что во многих регионах организаторы акции стараются разнообразить формат экскурсий. Например, экскурсия для студентов Кубанского государственного технологического университета на завод «Пищтех» пройдет в виде квеста по пути обработки материала от заготовки до готового изделия, охватив около 80% всех производственных участков.

В настоящее время на платформе профстажировки.рф размещено более 3 тыс. 987 кейсов от 1 тыс. 126 партнеров-работодателей.