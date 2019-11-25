Нарышкин призвал привлекать молодежь в археологию

Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин призвал научное сообщество археологов активнее привлекать молодежь к своей работе.

«В России всего около 4 тыс. археологов, порядка 600 из них трудятся в академических институтах. Это совсем немного, особенно если учесть стремительное развитие отечественной археологии, поэтому необходимо более активно привлекать в археологическую профессию молодых людей, заниматься популяризацией археологии уже в школьной среде», – сказал он в ходе заседания оргкомитета по празднованию столетия российской академической археологии.

Нарышкин напомнил, что на протяжении двух лет в регионах функционируют летние лагеря, где школьники могут наглядно познакомиться с профессией археолога, передает ТАСС.

«На протяжении двух лет при поддержке фонда «История Отечества» в 20 регионах страны проходили летние археологические школы на базе академических, музейных и университетских экспозиций. Мы получили множество позитивных отзывов от участников этих школ, безусловно, это направление мы будем продолжать», – подчеркнул он.

Нарышкин также отметил, что в рамках юбилейного года прошло порядка 60 мероприятий – выставок, конференций, изданий научных трудов, и добавил, что Российское историческое общество продолжит уделять внимание археологической тематике.

В ходе заседания прошла торжественная церемония гашения почтовых марок с изображением археологических находок, выпущенных к 100-летнему юбилею академической археологии.